Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу

Вчера, 19:27
2

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян прокомментировал предстоящее участие команды во Второй лиге.

«Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях.

Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в третьей лиге мы привозили 5–6 автобусов с фанатами.

Мы ждем тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972 «Заря» стала чемпионом Советского Союза», – сказал Асатрян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
