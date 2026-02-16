Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян прокомментировал предстоящее участие команды во Второй лиге.
«Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях.
Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы организовываем автобусы для болельщиков, на последних матчах в третьей лиге мы привозили 5–6 автобусов с фанатами.
Мы ждем тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном «Авангарде», где в 1972 «Заря» стала чемпионом Советского Союза», – сказал Асатрян.
- Луганчан определили в южную группу Дивизиона Б.
- Также во Вторую лигу заявился донецкий «Шахтер».
- Там же выступают «Севастополь» и ялтинский «Рубин».
Источник: «Матч ТВ»