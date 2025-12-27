Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сочи» официально объявил о закрытии команды

27 декабря, 17:04
13

В «Сочи» закрылась одна из команд клубной системы. Речь о дублирующем составе, выступавшем во Второй лиге.

«Сочи» принял решение временно приостановить участие второй команды «Сочи-2» в профессиональных соревнованиях.

Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии Академии и молодежного футбола. Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников Академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов.

Проект «Сочи-2», просуществовавший один сезон во Второй лиге, стал важным этапом в развитии клубной вертикали и позволил молодым футболистам, тренерам и специалистам получить ценный профессиональный опыт.

При этом решение носит временный характер. ФК «Сочи» не исключает возможность возвращения команды «Сочи-2» к участию в профессиональных соревнованиях в будущем.

Футбольный клуб «Сочи» выражает благодарность игрокам, тренерскому штабу, административному персоналу и болельщикам «Сочи-2» за проделанную работу, поддержку и вклад в развитие второй команды», – написали сочинцы.

  • В минувшем сезоне группы 1 Второй лиги «Сочи» финишировал на 3-м месте группы вылета.
  • Основа «Сочи» идет на последнем месте РПЛ.
  • Клуб курирует бизнесмен Борис Ротенберг.

Еще по теме:
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 3,5 месяца назад 2
«Локомотив» вышел из переговоров по игроку «Сочи» из-за Ротенбергов 2
Рейтинг клубов России по стоимости состава 3
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Россия. Премьер-лига Сочи-2 Сочи
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766845064
Ждём закрытия основной и возрождения на прежнем месте жительства знаменитого ленинградского "Динамо".
Ответить
bes 2
1766846171
Ну короче, на вторую команду--"Денег нет , но вы держитесь" Как Медведев сказал, старавшийся прежде казаться демократом.
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
27 декабря
13
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
1 декабря
1
Ростовский клуб близок к закрытию
13 ноября
3
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
5 ноября
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
5 ноября
8
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
26 октября
1
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
22 октября
4
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
15 октября
6
Донецкий «Шахтер» проходит лицензирование для участия во Второй лиге
15 октября
11
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
11 октября
Клуб Второй лиги сменит название и город
24 сентября
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
10 сентября
1
Автобус «Ростова-2» попал в ДТП: подробности
8 апреля
ВидеоЧерчесов сделал символический удар по мячу перед матчем Второй лиги
25 марта
1
Безработный Черчесов посетил матч Второй лиги
24 марта
ВидеоВ Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
22 февраля
5
ВидеоТренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно
2024.11.17 10:36
3
Клуб из Таганрога выиграл турнир в дивизионе Б Второй лиги вместе с тремя «Динамо»
2024.11.10 15:34
1
ВидеоЗащитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
Во всех группах Второй лиги Б лидируют команды с одинаковым названием
2024.10.09 10:43
2
«Легион» – «Дружба»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:37
«Победа» – «Строитель»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:33
«Севастополь» – «Рубин Ялта»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:21
«Динамо Ставрополь» – «Форте»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:15
«Спартак Нальчик» – «Ангушт»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:11
«Астрахань» – «Ростов-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:07
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Кубань Холдинг» – «Динамо-2 Мх»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 15:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 