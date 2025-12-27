«Сочи» официально объявил о закрытии команды

В «Сочи» закрылась одна из команд клубной системы. Речь о дублирующем составе, выступавшем во Второй лиге.
«Сочи» принял решение временно приостановить участие второй команды «Сочи-2» в профессиональных соревнованиях.
Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии Академии и молодежного футбола. Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников Академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов.
Проект «Сочи-2», просуществовавший один сезон во Второй лиге, стал важным этапом в развитии клубной вертикали и позволил молодым футболистам, тренерам и специалистам получить ценный профессиональный опыт.
При этом решение носит временный характер. ФК «Сочи» не исключает возможность возвращения команды «Сочи-2» к участию в профессиональных соревнованиях в будущем.
Футбольный клуб «Сочи» выражает благодарность игрокам, тренерскому штабу, административному персоналу и болельщикам «Сочи-2» за проделанную работу, поддержку и вклад в развитие второй команды», – написали сочинцы.
- В минувшем сезоне группы 1 Второй лиги «Сочи» финишировал на 3-м месте группы вылета.
- Основа «Сочи» идет на последнем месте РПЛ.
- Клуб курирует бизнесмен Борис Ротенберг.