«Сочи» официально объявил о закрытии команды

В «Сочи» закрылась одна из команд клубной системы. Речь о дублирующем составе, выступавшем во Второй лиге.

«Сочи» принял решение временно приостановить участие второй команды «Сочи-2» в профессиональных соревнованиях.

Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии Академии и молодежного футбола. Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников Академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов.

Проект «Сочи-2», просуществовавший один сезон во Второй лиге, стал важным этапом в развитии клубной вертикали и позволил молодым футболистам, тренерам и специалистам получить ценный профессиональный опыт.

При этом решение носит временный характер. ФК «Сочи» не исключает возможность возвращения команды «Сочи-2» к участию в профессиональных соревнованиях в будущем.

Футбольный клуб «Сочи» выражает благодарность игрокам, тренерскому штабу, административному персоналу и болельщикам «Сочи-2» за проделанную работу, поддержку и вклад в развитие второй команды», – написали сочинцы.