Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»

Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»

Сегодня, 00:44
23

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной благосклонности судей к «Зениту».

  • В среду в пользу петербургской команды назначили спорный пенальти.
  • Павел Кукуян дал зенитовцам 11-метровый в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо Мх».
  • «Зенит» реализовал пенальти – этот гол стал единственным в кубковой встрече.
  • Только две команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита».

«Если брать мировой опыт, то некоторые мимо ворот специально бьют, в знак фейр-плей, если судья там что-то придумал с пенальти.

Должен ли Семак поднимать тему, что им ставят левые или ошибочные пенальти... не знаю. Тут ситуация двоякая. Плавая в ***, невозможно оставаться в белой рубашке. «Зениту» потом все эти левые пенальти вернутся бумерангом.

Я к Семаку с уважением отношусь, он порядочный человек. Допустим, он скажет, что им дали не стопроцентный пенальти, что есть сомнение в судейском решении. Так его идиотом начнут считать! Зачем топит свою команду?

Сейчас пенальти, особенно с ВАР, можно давать после каждого углового. Кто-то кого-то прихватил, потянул за футболку. Где-то слегка пальчики мяч потрогали – пенальти!

Но защищeнных нет. В любую сторону могут назначить. Тут должны быть разбирательства, как в Италии в своe время. Или как сейчас в Турции, где посадили под 1000 человек. И футболистов, и судей. Нужны коррупционные разбирательства: кто, кому, сколько мог дать. Это не победить.

К сожалению, в современном футболе побеждает тот, кто больше даeт. Даже к ВАР уже подстроились, его коррумпировали. Линии рисуют, как им удобно, пенальти ставят сомнительные и так далее», – заявил Селюк.

Еще по теме:
Селюк – о спортивном директоре «Спартака»: «В «Галатасарае» Кахигао никто не знает, может, он мячи подносил?» 6
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова» 4
Артига сказал, помог ли Селюк его назначению в «Рубин»
Источник: Legalbet
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Семак Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773982014
Дурак что ли? Какое расследование? Как будет газпрём сам себя расследовать? Как они сами себя накажут?
Ответить
ScarlettOgusania
1773986925
то, что РПЛ коррумпирован, причем явно в сторону "юбиляров", не хотят видеть только упоротые сектанты "газовых"... "ни должность, ни статус, ни даже прошлые заслуги не могут быть оправданием нарушения закона" (ВВП)... кого-то из Лахта-центра вынесут вперед ногами - в "воронок"...
Ответить
subbotaspartak
1773987898
...Сейчас пенальти, особенно с ВАР, можно давать после каждого углового.... Не подсказывай!
Ответить
Вжыхъ
1773988256
Про линии - в точку! Может после юбилейного чемпионства их попустит... А так, интереса всё это смотреть нет совсем, увы. Ну, собственно, как первый матч на Звенит арене прошёл, так всё дальше и продолжается... Фу, такими быть;)
Ответить
cska1948
1773989062
Цитата: "Но защищeнных нет. В любую сторону могут назначить." Тут Селюк не прав! Защищённый есть! И это, конечно, ЗЕНИТ! Ведь все прекрасно понимают, почему в пользу Зенита ставят ТАКИЕ пенальти. Понимают, но некоторые стараются делать вид, что не понимают.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773991107
Селюк прав на все 100%... но в наших реалиях честно судить, а, главное, расследовать против зинки никто не станет, это как пчелы вышли бы на борьбу против меда....
Ответить
Айболид
1773991643
Типа больше никому и никогда, кроме Зенита , не назначали спорные пенальти . Чего же тогда "селюки" молчали ? Видимо заказа не было . А теперь , как по команде, они завыли собачьим хором . Надо выяснить - кто является заказчиком этих "селюков" и в каком районе Москвы они обитаются .
Ответить
Иоопс
1773994559
Селюк и есть селюк. То-то в прошлом сезоне, когда Спартак занял первое место по судейским ошибкам в его пользу, Селюк молчал аки рыба) Почему не призывал к коррупционным разбирательствам?
Ответить
темирхан
1774019036
коррупционные? Зенит купил матч кубка? ты дурак наверное! посмотри правде в глаза! КЛУБАМ КУБОК НА.... не нужен! тем более с таким кол-вом матчей! а не подумал ли ты, что могли обратиться с просьбой, чтобы судья как можно скорее придумал пенальти в ворота для тех, кому ЛИШНИЕ матчи и выезды не нужны! когда у тебя на КОНУ ЖЕСТКАЯ БИТВА ЗА ВЫЖИВАНИЕ и САМОЕ ГЛАВНОЕ МЕСТО в ПЛ!
Ответить
темирхан
1774019160
И посмотри кадры матча ЛЕ Лион-Сельта! и что там случилось на 2 мин! там даже и смотреть 1000 % пенальти не стали.
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
1
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России
16:19
6
Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
13:30
27
Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
10:43
36
У «Динамо» возникли вопросы к судейству по одному из эпизодов матча со «Спартаком»
10:05
2
Игрок «Спартака» сказал, что нужно изменить в Кубке России
09:44
4
Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»
00:44
23
Фото«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:29
8
Быстров высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 23:22
2
Батраков назвал причины вылета «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 22:33
3
Адиев объяснил, как «Крылья» выбили «Локомотив» из Кубка России
Вчера, 22:13
Комментарий Галактионова после вылета «Локомотива» от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:33
2
Издевательская реакция фанатов «Зенита» на новый матч со «Спартаком»
Вчера, 21:14
8
Все пары ближайшего раунда Кубка России
Вчера, 20:52
17
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
Вчера, 20:38
20
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
Вчера, 19:48
5
Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»
Вчера, 17:01
23
Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»
Вчера, 15:49
34
Защитник «Спартака» заявил о желании отомстить «Зениту»
Вчера, 14:48
27
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:39
9
Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»
Вчера, 13:22
39
Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»
Вчера, 12:45
42
В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом»
Вчера, 12:00
17
Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»
Вчера, 11:47
9
Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»
Вчера, 10:44
5
Карседо высказался об игре Жедсона
Вчера, 10:08
6
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»
Вчера, 09:07
34
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
Вчера, 01:25
39
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
Вчера, 00:18
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 