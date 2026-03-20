Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной благосклонности судей к «Зениту».

В среду в пользу петербургской команды назначили спорный пенальти.

Павел Кукуян дал зенитовцам 11-метровый в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо Мх».

«Зенит» реализовал пенальти – этот гол стал единственным в кубковой встрече.

Только две команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита».

«Если брать мировой опыт, то некоторые мимо ворот специально бьют, в знак фейр-плей, если судья там что-то придумал с пенальти.

Должен ли Семак поднимать тему, что им ставят левые или ошибочные пенальти... не знаю. Тут ситуация двоякая. Плавая в ***, невозможно оставаться в белой рубашке. «Зениту» потом все эти левые пенальти вернутся бумерангом.

Я к Семаку с уважением отношусь, он порядочный человек. Допустим, он скажет, что им дали не стопроцентный пенальти, что есть сомнение в судейском решении. Так его идиотом начнут считать! Зачем топит свою команду?

Сейчас пенальти, особенно с ВАР, можно давать после каждого углового. Кто-то кого-то прихватил, потянул за футболку. Где-то слегка пальчики мяч потрогали – пенальти!

Но защищeнных нет. В любую сторону могут назначить. Тут должны быть разбирательства, как в Италии в своe время. Или как сейчас в Турции, где посадили под 1000 человек. И футболистов, и судей. Нужны коррупционные разбирательства: кто, кому, сколько мог дать. Это не победить.

К сожалению, в современном футболе побеждает тот, кто больше даeт. Даже к ВАР уже подстроились, его коррумпировали. Линии рисуют, как им удобно, пенальти ставят сомнительные и так далее», – заявил Селюк.