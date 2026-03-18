Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева

«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева

Вчера, 19:30
50

«Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Хозяева поля открыли счет в концовке первого тайма – реализовали пенальти на 9-й компенсированной минуте.

Гол забил зимний новичок «Зенита» Джон Дуран, четко пробивший в угол ворот.

11-метровый был назначен за спорный фол. Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Матч на «Газпром Арене» судит сочинец Павел Кукуян.

Решение назначить пенальти в ворота динамовцев рассмешило главного тренера команды из Махачкалы Вадима Евсеева. Перед матчем он поглумился над «Зенитом».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Еще по теме:
Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина
Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»
Евсеев поглумился над «Зенитом» перед кубковым матчем
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Дуран Джон Евсеев Вадим
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Sasha_
1773853589
зпрф
Ответить
lordmrv
1773853590
Выключил телевизор после первого тайма. Зенит выигрывает, но почему то так стыдно за него.
Ответить
_Sasha_
1773853634
Дали пеналь за убийство травы, но не дали пеналь Махачкале за чистый наступ...
Ответить
_Sasha_
1773854198
Зенит не может, вар поможет...
Ответить
Красногорск_Фан
1773854410
На болоте одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Кукуян весь в зените славы, Как проказник и скандалист. Ах какое смешное пенальти, Так их много ставят теперь, Стыдно нам за такую победу, но и новые будут, поверь. Не нетленка конечно, но злободневно. Пеналь левый.
Ответить
polt
1773854639
Кукуян 1 - О МХЧ
Ответить
spartak_88
1773855573
Я одного хочу, чтоб финал был Спартак Динамо, а в ответке выиграли Спартак с большой разницы и там Динамо наказало Зенит, думаю финал будет достоен
Ответить
Alexander.saf
1773864113
ЗПРФ.
Ответить
lek!
1773864878
Стыдно за РПЛ
Ответить
CSKA REDBLUE
1773887054
Смех. Даже со Спартаком оба пенальти или минимум один был более явный, чем тут. Но, справедливости ради, ракурс для судьи не самый удачный.
Ответить
Главные новости
Все пары 1/4 финала ЛЧ, скандальный пенальти «Зенита», Смолову утвердили обвинение и другие новости
02:00
2
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после 1/8 финала
01:40
3
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
01:25
10
ФотоОпределились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
01:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала
00:57
Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах
00:53
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
Левандовски установил три рекорда ЛЧ
Вчера, 23:19
Все новости
Все новости
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
00:18
6
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:46
Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов
Вчера, 22:46
33
ВидеоЗащитник «Динамо Мх» Кагермазов подробно рассказал о спорном пенальти «Зенита»
Вчера, 22:35
6
ВидеоГазизов – о пенальти в пользу «Зенита»: «А смысл в ЭСК обращаться?»
Вчера, 22:22
7
ВидеоЗенитовец Кондаков высказался о заработанном пенальти в матче с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:10
5
ФотоСпорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:53
21
ФотоКарпин с женой пришел на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:41
1
Кафельников иронично отреагировал на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 21:27
2
Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России
Вчера, 21:10
42
Евсеев эмоционально прокомментировал кубковое поражение махачкалинского «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 21:01
1
ФотоРеакция махачкалинского «Динамо» на пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:54
1
ВидеоЭкс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:37
27
Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти
Вчера, 20:22
91
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:20
2
ВидеоЭкс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:12
22
ВидеоМостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:56
21
ВидеоРеакция Генича на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:50
16
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 18 марта 2026
Вчера, 19:49
1
Видео«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева
Вчера, 19:30
50
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини
Вчера, 18:36
4
Евсеев поглумился над «Зенитом» перед кубковым матчем
Вчера, 18:28
13
Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»
Вчера, 17:58
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: 18 марта 2026
Вчера, 17:27
10
Самолет ЦСКА вылетит из Краснодара с опозданием из-за атаки БПЛА
Вчера, 16:16
5
Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 15:31
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 