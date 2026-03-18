«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева

«Зенит» принимает «Динамо Мх» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Хозяева поля открыли счет в концовке первого тайма – реализовали пенальти на 9-й компенсированной минуте.

Гол забил зимний новичок «Зенита» Джон Дуран, четко пробивший в угол ворот.

11-метровый был назначен за спорный фол. Возможно, игрок петербургской команды сам споткнулся об ногу соперника, пытаясь нанести удар по воротам.

Матч на «Газпром Арене» судит сочинец Павел Кукуян.

Решение назначить пенальти в ворота динамовцев рассмешило главного тренера команды из Махачкалы Вадима Евсеева. Перед матчем он поглумился над «Зенитом».

