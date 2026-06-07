Ямаль дал обещание на случай победы Испании на ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пообещал сменить имидж, если сборная Испании выиграет чемпионат мира.
«Если мы станем чемпионами мира, обещаю, что отращу бороду и усы на три недели», – сказал Ямаль.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Испания на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо