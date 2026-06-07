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Ямаль дал обещание на случай победы Испании на ЧМ-2026

Сегодня, 19:34
6

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пообещал сменить имидж, если сборная Испании выиграет чемпионат мира.

«Если мы станем чемпионами мира, обещаю, что отращу бороду и усы на три недели», – сказал Ямаль.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Чемпионат мира Барселона Испания Ямаль Ламин
Комментарии (6)
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Plyash
1780852039
Послушай , вьюноша Ямаль , что бы тебе отрастить бороду и усы(на три недели)тебе понадобиться полгода , не меньше . Ходи уже как есть , тем более на твоём шоколаде борода будет не видна . Это первое . Второе -- Испании в этом году титула не завоевать , как и другим Европейцам . Просто дыхалки не хватит , потому что поля находятся очень высоко над уровнем океана , значит в воздухе будет ощущаться кислородное голодание . Проверено .
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k611
1780853049
Юношеский максимализм...
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Император 1
1780853834
Успокойся, тебе не придётся
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Дубина
1780853995
Ребенок зулус еще)))
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