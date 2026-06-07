Реакция Глушакова на продление бана российских команд от УЕФА

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал решение УЕФА по участию клубов РПЛ в еврокубковом сезоне-2026/27.

Командам из России продлили бан до лета 2027 года.

Отстранение длится с февраля 2022-го.

РПЛ сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

– Что остаeтся делать? Будем ждать, когда нас вернут. Значит, не решили еще какие‑то вопросы.

Конечно же, жаль, что нас не будет в следующем сезоне. Хотелось бы наконец посмотреть наши команды в еврокубках и сравнить наш уровень футбола в этих турнирах.

– Есть ли надежда, что в последний момент все вдруг поменяется в лучшую для нас сторону и нас вдруг неожиданно пустят?

- Не знаю, сложно сказать, как все сложится и как всe будет. Но хотелось бы. Чем быстрее – тем лучше.