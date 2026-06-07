Раскрыта позиция «Спартака» по будущему Барко

В «Спартаке» верят, что полузащитник Эсекьель Барко останется в команде.
Московский клуб пока не получал официальных предложений о трансфере игрока.
В связи с этим красно-белые оптимистично настроены на продолжение сотрудничества с аргентинцем и даже рассчитывают продлить с ним контракт.
Сообщалось, что хавбек хочет вернуться в «Индепендьенте».
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: «Евро-футбол»