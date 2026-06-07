Раскрыта позиция «Спартака» по будущему Барко

В «Спартаке» верят, что полузащитник Эсекьель Барко останется в команде.

Московский клуб пока не получал официальных предложений о трансфере игрока.

В связи с этим красно-белые оптимистично настроены на продолжение сотрудничества с аргентинцем и даже рассчитывают продлить с ним контракт.

Сообщалось, что хавбек хочет вернуться в «Индепендьенте».