Ловчев оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал о своих ожиданиях от выступления красно-белых в сезоне-2026/27.

– От «Спартака» всегда ожидания высокие. Трудно сказать, какие перспективы в новом сезоне, смотря кто останется и кого купят.

Сейчас команды создаются на год, а потом распродают. Бесков говорил: «Мне надо полгода, чтобы создать команду».

– Карседо за полгода создал?

– Результат хороший дал, Кубок выиграли. Болельщиков нужно подпитывать победами. Но как будет дальше – трудно сказать.