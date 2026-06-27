Ловчев оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал о своих ожиданиях от выступления красно-белых в сезоне-2026/27.
– От «Спартака» всегда ожидания высокие. Трудно сказать, какие перспективы в новом сезоне, смотря кто останется и кого купят.
Сейчас команды создаются на год, а потом распродают. Бесков говорил: «Мне надо полгода, чтобы создать команду».
– Карседо за полгода создал?
– Результат хороший дал, Кубок выиграли. Болельщиков нужно подпитывать победами. Но как будет дальше – трудно сказать.
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
- «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
- «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
- С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»