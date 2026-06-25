Самый титулованный клуб Аргентины сделал запрос по спартаковцу Барко

«Бока Хуниорс» сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко.

Самый титулованный клуб Аргентины сделал запрос по условиям возможного трансфера 27-летнего футболиста.

Ранее «Индепендьенте» не смог договориться со «Спартаком» по Барко.

Красно-белые уверены, что продлят контракт с ведущим игроком.