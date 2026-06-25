Самый титулованный клуб Аргентины сделал запрос по спартаковцу Барко

«Бока Хуниорс» сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко.
Самый титулованный клуб Аргентины сделал запрос по условиям возможного трансфера 27-летнего футболиста.
Ранее «Индепендьенте» не смог договориться со «Спартаком» по Барко.
Красно-белые уверены, что продлят контракт с ведущим игроком.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: Boca Sports