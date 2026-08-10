Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

Бывший спартаковец Николай Писарев высказался о поражении от «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Без Барко, конечно, очень сложно было «Спартаку» во втором тайме отыгрываться. Навал дал какие‑то полумоменты, но все равно потеря Барко для этой игры была существенной», – сказал Писарев.