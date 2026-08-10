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Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

10 августа, 14:27
10

Бывший спартаковец Николай Писарев высказался о поражении от «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

  • Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.
  • На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
  • «Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Без Барко, конечно, очень сложно было «Спартаку» во втором тайме отыгрываться. Навал дал какие‑то полумоменты, но все равно потеря Барко для этой игры была существенной», – сказал Писарев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Барко Эсекьель Писарев Николай
Комментарии (10)
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Max-Min-vkontakte
1786361991
ну Краснодар же показал, что сильный клуб не должен терять в качестве игры из-за отсутствия одного-двух ключевых игроков
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ТяжелаяАртиллерия
1786366383
Комментарий скрыт модератором
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paracetamol
1786368717
Свини обрадовались с дуру, вот почему проиграли! Быки могли еще штуки 3 накидать идиотам.
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Интерес
1786368887
Краснодар вообще потерял больше, и что? А "Спартак" приобрёл, но рОвней не стал.Вот и всё.
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Айболид
1786371105
Енто всё газпом виноват !
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alefreddy
1786371419
Барко на фестиваль уехал подписав контракт
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k611
1786377720
У Краснодара просто получились точные классные удары, а Спартак много мазал. Ну и Краснодар играл быстрее, за исключением последней десятиминутки, когда красно-белые взвинтили темп и соперника придавили к своей штрафной, и вот на этом отрезке ещё и не везло Спартаку. Так что ничейный исход никого бы не удивил.
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