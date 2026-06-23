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«Спартак» определился с будущим Барко

23 июня, 08:30
18

«Спартак» очень близок к продлению контракта с полузащитником Эсекьелем Барко.

Стороны уладили почти все нюансы, о продлении должно быть объявлено в ближайшее время.

Сообщается, что никаких официальных предложений от других клубов по Барко «Спартак» не получал.

Ранее спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао говорил, что клуб ведет переговоры с аргентинским хавбеком о новом контракте на 4-5 лет.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (18)
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Бумбраш
1782193137
Спалили ведмедя и заблочили,чтоб не писал от имени других клубов ... впрочем,иметь кучу левых акков это прям зинаидовское ВСЁ...таковы реалии
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Литейный 4 (returned)
1782193421
Конечно близок остаться, если он нафиг никому не нужен. Максимум трёшку предлагали. Так и закончит на лавке в свинарне неликвидом. Гыгыгы
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ScarlettOgusania
1782194347
зато как близок был к покупке Барко нищий Индепендьенте, в который Барко "мечтал" перейти...😂🤑
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...уефан
1782196729
..."Барко будет играть в Спартаке. Я сказал!"(с). /адаптация/...
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raximowant
1782199364
Комментарий скрыт модератором
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СильныйМозг
1782199889
Он давно дырявый, ему не привыкать.
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Cleaner
1782201406
Нехитрой многоходовочкой РАЗВЕЛ таки Барко Спартака на ЖИРНЫЙ КОНТРАКТ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Цугундeр
1782204862
Нехай до 39-лет играет..)К тому времени метро "Барковская" уже откроют. Шо, он хуже Лионелия?)
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