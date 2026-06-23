«Спартак» определился с будущим Барко

«Спартак» очень близок к продлению контракта с полузащитником Эсекьелем Барко.
Стороны уладили почти все нюансы, о продлении должно быть объявлено в ближайшее время.
Сообщается, что никаких официальных предложений от других клубов по Барко «Спартак» не получал.
Ранее спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао говорил, что клуб ведет переговоры с аргентинским хавбеком о новом контракте на 4-5 лет.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»