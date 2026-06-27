Ташуев сказал, в чем «Енисей» лучше сборной Англии

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев проанализировал игру сборной Англии на чемпионате мира.

Он пришел к выводу, что команде Томаса Тухеля не хватает импровизации в атаке.

Англичане стартовали с победы над Хорватией – 4:2.

Затем они не смогли обыграть Гану – 0:0.

Сегодня в полночь они встретятся с Панамой.

– Я не могу понять нынешнюю сборную Англии. Грандиозный первый матч против Хорватии. Вдруг примитивный, без фантазии навал в игре с Ганой.

– Будет перерыв – Тухелю есть чем заняться. Нужно пересмотреть взгляд на позиционные атаки. Когда соперник раскрывается, англичане знают, как играть. Все получается. Но Гана закрылась – и все, ступор. Не знают, что делать со стеной.

Сейчас понимаю, что восторгаться Англией было рановато. Команде не хватает импровизационных вещей. Все схематично. Вингеры, проход, доставить на Кейна, Беллингем может из инсайдерской зоны что-то придумать...

А вот яркой импровизации, взаимодействия игроков при смене зон, когда прорываются инсайды, – этого нет. У Тухеля защитник идет строго по бровке, не смещаясь.

Даже мы в «Енисее» сейчас наигрываем на сборах творческие моменты – когда защитники идут в зону инсайда и забивают! Это я называю «организованный хаос».

– Хоть и нет у вас Беллингема.

– Беллингема нет, но что-то англичанам этот Беллингем не слишком помог. Вместо организованного хаоса у них чистая схема. Все по рельсам. Тухель в этом настоящий немец.

– Дойдет эта Англия до финала – сильно удивитесь?

– Вообще не удивлюсь. Один бы раз повезло с Ганой – может, сейчас говорили бы про Англию совсем другие слова. Африканцам пришлось бы раскрыться. А с открывшимися англичане разбираются легко.