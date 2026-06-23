Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Развернутый комментарий врача «Спартака» о состоянии Барко

Развернутый комментарий врача «Спартака» о состоянии Барко

23 июня, 15:42
6

Врач «Спартака» Кирилл Козлов дал информацию о состоянии полузащитника Эсекьеля Барко.

– В каком состоянии приехал Барко? Хуан Карлос Карседо говорил, что он играл финал Кубка на уколах.

– Барко действительно был травмирован, показал настоящий характер. Пришлось врачам основного состава применить дополнительные физиопроцедуры, чтобы он вышел на поле. В отпуске он находился под контролем врачей, в том числе и зарубежных, в клинике, где он восстановился. Сегодня он прошел необходимые тестирования. Но учитывая, что мы на пороге летнего сбора, мы сформируем в первые несколько дней индивидуальную программу перед тем, как подвести его к общей группе. Это будет правильное решение, для него это будет заключительная реабилитация.

– Что у него была за травма?

– Было повреждение мышц передней поверхности бедра. Но, как вы понимаете, все футболисты разные, травмы протекают по‑разному. Врачи стараются по максимуму сделать все, чтобы игрок чувствовал себя хорошо на поле. Максимум физиотерапевтического лечения, обезболивающие уколы. В первую очередь, его характер. Игрок был сам настроен, он сказал, что выйдет в любой ситуации.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Еще по теме:
«Спартак» определился с будущим Барко 18
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко 19
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1782222147
Поправляйся, Эсекьель😷
Ответить
maksakhrushew
1782222440
Комментарий скрыт модератором
Ответить
СильныйМозг
1782222730
Бедра висели на соплях, рот быр порван, как-будто домкратом. Психологически, его и человек нельзя назвать. Ох уж этот спартак.
Ответить
Garrincha58
1782225966
К Суперкубку подойдёт и парочку положит Адамову
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
8
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
Все новости
Все новости
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
8
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
19:11
1
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
ВидеоСтало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче
17:17
5
Реакция Губерниева на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
16:46
1
Видео«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka
16:17
16
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ
15:54
7
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ
15:38
3
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
15:25
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером
15:12
ВидеоЖирков подрался в любительском матче
14:56
18
Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ
14:30
1
Фото«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
14:00
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
ВидеоСоболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»
13:31
9
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
13:10
2
13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0
12:48
41
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу
12:27
5
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
11:57
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
11:16
3
Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»
10:37
6
ФотоЭкс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
08:48
1
Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»
01:25
5
«Рубин» сделал предложение по аргентинскому вингеру
00:57
1
Коваленко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
00:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 