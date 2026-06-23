Развернутый комментарий врача «Спартака» о состоянии Барко

Врач «Спартака» Кирилл Козлов дал информацию о состоянии полузащитника Эсекьеля Барко.

– В каком состоянии приехал Барко? Хуан Карлос Карседо говорил, что он играл финал Кубка на уколах.

– Барко действительно был травмирован, показал настоящий характер. Пришлось врачам основного состава применить дополнительные физиопроцедуры, чтобы он вышел на поле. В отпуске он находился под контролем врачей, в том числе и зарубежных, в клинике, где он восстановился. Сегодня он прошел необходимые тестирования. Но учитывая, что мы на пороге летнего сбора, мы сформируем в первые несколько дней индивидуальную программу перед тем, как подвести его к общей группе. Это будет правильное решение, для него это будет заключительная реабилитация.

– Что у него была за травма?

– Было повреждение мышц передней поверхности бедра. Но, как вы понимаете, все футболисты разные, травмы протекают по‑разному. Врачи стараются по максимуму сделать все, чтобы игрок чувствовал себя хорошо на поле. Максимум физиотерапевтического лечения, обезболивающие уколы. В первую очередь, его характер. Игрок был сам настроен, он сказал, что выйдет в любой ситуации.