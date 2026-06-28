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«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Карпукаса

Сегодня, 00:36
1

«Локомотив» готов продать опорного полузащитника Артема Карпукаса, но при двух условиях.

Во-первых, игрока не собираются отпускать дешевле, чем за 6 миллионов евро.

Во-вторых, московский клуб настаивает на выплате всей суммы трансфера сразу. В противном случае у них не будет денег на усиление своего состава.

Главным претендентом на хавбека считается «Зенит».

  • У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
  • Артем – воспитанник железнодорожников.
  • Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (1)
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Томик
1782603457
Да ладно там, какие 6 млн.? Давайте сразу уже 50 тысяч рублей. И НЕ МЕНЬШЕ! Торг в этом деле не уместен!
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