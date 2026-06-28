«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Карпукаса

«Локомотив» готов продать опорного полузащитника Артема Карпукаса, но при двух условиях.
Во-первых, игрока не собираются отпускать дешевле, чем за 6 миллионов евро.
Во-вторых, московский клуб настаивает на выплате всей суммы трансфера сразу. В противном случае у них не будет денег на усиление своего состава.
Главным претендентом на хавбека считается «Зенит».
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова