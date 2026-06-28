«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Карпукаса

«Локомотив» готов продать опорного полузащитника Артема Карпукаса, но при двух условиях.

Во-первых, игрока не собираются отпускать дешевле, чем за 6 миллионов евро.

Во-вторых, московский клуб настаивает на выплате всей суммы трансфера сразу. В противном случае у них не будет денег на усиление своего состава.

Главным претендентом на хавбека считается «Зенит».