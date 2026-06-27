Ловчев честно высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после ухода Эдуарда Сперцяна.
«Краснодар» будет бороться за чемпионство и без Сперцяна. Там хозяин участвует во всех процессах, кроме тренировочных. Клуб уже вышел на определeнный уровень.
Конечно, надо докупать игроков, но кого-то найдут. Но вот взяли Перрена, который нам казался интересным, а потом он уехал. Всe равно нужны приобретения, потому что в 11 человек не вытянуть», – сказал Ловчев.
- Сперцян согласился перейти в саудовский «Аль-Ахли» за 25 миллионов долларов.
- Он стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2025/26 с 16 голевыми передачами в 30 матчах.
Источник: «Чемпионат»