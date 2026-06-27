Ловчев честно высказался о перспективах «Краснодара» без Сперцяна

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после ухода Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» будет бороться за чемпионство и без Сперцяна. Там хозяин участвует во всех процессах, кроме тренировочных. Клуб уже вышел на определeнный уровень.

Конечно, надо докупать игроков, но кого-то найдут. Но вот взяли Перрена, который нам казался интересным, а потом он уехал. Всe равно нужны приобретения, потому что в 11 человек не вытянуть», – сказал Ловчев.