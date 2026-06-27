Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским

Бывший игрок «Сатурна», «Амкара», «Динамо» Мартин Якубко сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026.

«В России все было намного проще, намного интереснее, очень много зрителей, полные стадионы. Цены на билеты были нормальные, для людей.

И эти проблемы с визами, таможенным контролем и весь этот цирк, который устраивают, – это неприятно для болельщиков. Это чересчур. Если сравнивать с Россией, там все было очень круто», – сказал Якубко.