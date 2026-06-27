Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским

Бывший игрок «Сатурна», «Амкара», «Динамо» Мартин Якубко сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026.
«В России все было намного проще, намного интереснее, очень много зрителей, полные стадионы. Цены на билеты были нормальные, для людей.
И эти проблемы с визами, таможенным контролем и весь этот цирк, который устраивают, – это неприятно для болельщиков. Это чересчур. Если сравнивать с Россией, там все было очень круто», – сказал Якубко.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
- Действующий победитель – Аргентина.
Источник: «РБ Спорт»