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Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским

Вчера, 17:58
4

Бывший игрок «Сатурна», «Амкара», «Динамо» Мартин Якубко сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026.

«В России все было намного проще, намного интереснее, очень много зрителей, полные стадионы. Цены на билеты были нормальные, для людей.

И эти проблемы с визами, таможенным контролем и весь этот цирк, который устраивают, – это неприятно для болельщиков. Это чересчур. Если сравнивать с Россией, там все было очень круто», – сказал Якубко.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
  • Действующий победитель – Аргентина.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Якубко Мартин
Комментарии (4)
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Айболид
1782572678
е.б.е.л.е.й. будет сильно не согласен .
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R_a_i_n
1782572817
ЧМ в пиндосии позор на все времена! Только слепой или ангажированый будет не согласен!
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Давид59
1782581387
А чего опять множественное число в заголовке? Мартин и Якубко это два человека?
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