Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев определил лучшую команду чемпионата мира-2026.

– Вы своим тренерским взглядом видите то, чего не вижу я. Самые любопытные тактические находки этого чемпионата?

– Тут и провидцем не надо быть – лучшая команда по игре для меня Марокко.

– Ого.

– В первом же матче увидел структуру, которую сам проповедую. Без вингеров, треугольники выстроены в центре поля, очень быстрая игра. Сочетание паса с индивидуальными действиями. Если есть пространство – сразу туда вылетают. Где надо – играют через контроль мяча, меняя вертикальные зоны. Так называемые четыре зоны в центре поля, чтоб атаковать. Сборная Марокко – это, пожалуй, самое большое удивление для меня. В этой сборной все на месте. Не то что откровение для меня, но модель очень нравится. Это прямо мое!

– Прекрасно вас понимаю.

– Это как музыка. Вот, бывает, западет в душу мелодия – и точно так же происходит с футбольным стилем...