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  • Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»

Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»

Сегодня, 14:29

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев определил лучшую команду чемпионата мира-2026.

– Вы своим тренерским взглядом видите то, чего не вижу я. Самые любопытные тактические находки этого чемпионата?

– Тут и провидцем не надо быть – лучшая команда по игре для меня Марокко.

– Ого.

– В первом же матче увидел структуру, которую сам проповедую. Без вингеров, треугольники выстроены в центре поля, очень быстрая игра. Сочетание паса с индивидуальными действиями. Если есть пространство – сразу туда вылетают. Где надо – играют через контроль мяча, меняя вертикальные зоны. Так называемые четыре зоны в центре поля, чтоб атаковать. Сборная Марокко – это, пожалуй, самое большое удивление для меня. В этой сборной все на месте. Не то что откровение для меня, но модель очень нравится. Это прямо мое!

– Прекрасно вас понимаю.

– Это как музыка. Вот, бывает, западет в душу мелодия – и точно так же происходит с футбольным стилем...

  • Марокко в 1/16 финала сыграет с Нидерландами.
  • Команда из Африки – полуфиналист ЧМ-2022.
  • Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Чемпионат мира Енисей Марокко Ташуев Сергей
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