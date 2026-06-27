В воскресенье, 28 июня, завершится групповой этап – пройдут шесть матчей третьего тура в разных группах. Кроме того, вечером стартует плей-офф: первый матч 1/16 финала, в котором встретятся ЮАР и Канада. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

28 июня, воскресенье

Панама – Англия

Начало матча: 0:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Метлайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Хорватия – Гана

Начало матча: 0:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)

Трансляция: «Кинопоиск»

ДР Конго – Узбекистан

Начало матча: 2:30

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Колумбия – Португалия

Начало матча: 2:30

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)

Трансляция: «Кинопоиск»

Иордания – Аргентина

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Алжир – Австрия

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 3-й тур

Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)

Трансляция: «Кинопоиск»

ЮАР – Канада