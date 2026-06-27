В воскресенье, 28 июня, завершится групповой этап – пройдут шесть матчей третьего тура в разных группах. Кроме того, вечером стартует плей-офф: первый матч 1/16 финала, в котором встретятся ЮАР и Канада. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
28 июня, воскресенье
Панама – Англия
- Начало матча: 0:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Метлайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Хорватия – Гана
- Начало матча: 0:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)
- Трансляция: «Кинопоиск»
ДР Конго – Узбекистан
- Начало матча: 2:30
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Колумбия – Португалия
- Начало матча: 2:30
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Иордания – Аргентина
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Алжир – Австрия
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 3-й тур
- Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)
- Трансляция: «Кинопоиск»
ЮАР – Канада
- Начало матча: 22:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Лас-Вегас)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»