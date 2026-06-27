Жирков вынес вердикт 41-летнему Роналду

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал выступление португальца Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.
«Сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнeт играть лучше. Она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026.
Для Роналду это последний чемпионат мира в карьере. Он захочет выиграть трофей на последнем крупном турнире. Партнeры по сборной у него отличные. В Португалии выросло отличное поколение», – сказал Жирков.
- Португальцы во 2-м туре чемпионата мира-2018 разгромили Узбекистан со счетом 5:0.
- Дубль оформил 41-летний Криштиану Роналду.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Источник: Metaratings