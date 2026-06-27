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  • Перечислены игроки «Спартака», от которых нужно избавиться

Перечислены игроки «Спартака», от которых нужно избавиться

Сегодня, 10:46
15

Издание «МЯЧ RU» распределило всех игроков «Спартака» по значимости.

Аналитики выявили шесть футболистов, от которых следует избавиться. Их назвали обузой для клуба.

  • В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
  • «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
  • «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
  • С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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рылы
1782546486
денисов хорош 🤣
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Semenycch
1782547354
Да что там от игроков избавляться, нужно избавиться от всей свинарни! 😃
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Император 1
1782548032
Бредятина какая-то, почти ни с чем не согласен.
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Император Бомжей
1782548247
Там жирный индус, якобы главный, он такую чушь про футбол говорит, его только чмошники слушать готовы! Васант его зовут, очень жирный, и очень индус! Напомните мне, где футбол, а где Индия?
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АртурZaСМ
1782550618
Я бы опустил Солари в ХОРОШ, Максименко в ОБУЗА, поднял Маркиньоса GOAT, Дмитриева и Мартинса в ХОРОШ, а для Сауся и Самошникова создал бы новую "Х.й понять, что с ними делать"
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_Sasha_
1782551388
Саусь и Самошников должны получить шанс
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_Sasha_
1782551454
Денисов разве не обуза ??? Он сколько забил себе и принес голов?!!!!
Ответить
rash1959
1782552027
это Издание «МЯЧ RU» в топку. полнейшая х---я
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Интерес
1782552101
Боссы "Спартака" сейчас сосредоточенно изучают этот опус.
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Литейный 4 (returned)
1782553175
Вообще пора расформировать антинародных, или на худой конец отправить на очищение в Пердив. Гыгыгы
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