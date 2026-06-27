Перечислены игроки «Спартака», от которых нужно избавиться

Издание «МЯЧ RU» распределило всех игроков «Спартака» по значимости.
Аналитики выявили шесть футболистов, от которых следует избавиться. Их назвали обузой для клуба.
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
- «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
- «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
- С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»