«Краснодар» не продал игрока «Зениту»: «Предлагали почти в десять раз больше»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал, как «Зенит» пытался купить у «быков» Виктора Классона.
– Какими трансферами больше всего гордитесь?
– Уфф… Если применительно к «Краснодару», то Витя Классон. Увидел футболиста, «влюбился» в него и решил, что обязательно возьму его в клуб, где буду работать.
В «Краснодаре» Классон был для меня ключевой кандидатурой, но мы перелопатили весь рынок и постоянно сравнивали других потенциальных новичков с ним.
В конце концов поняли, что по соотношению цена-качество Виктор – топ-вариант. Сергей Николаевич [Галицкий] и Владимир Леонидович [Хашиг] меня поддержали, но нужно было презентовать его главному тренеру.
Сначала Игорь Шалимов не проникся, но потом сказал, что согласен, только играть Классон будет вингера, хотя его главная позиция – инсайд. В итоге из Вити под руководством Игоря Михайловича получился супервингер.
Однако трансфер был тяжeлым: клуб отказался продавать, агент говорил, что они не рассматривают Россию. Игрок думал об Италии. Девушка Классона Юля вообще была категорически против переезда из Швеции. Но всe-таки нам удалось.
И в дебютном матче с «Фенербахче» Витя забил уже на третьей минуте и дальше ни разу за время в «Краснодаре» не позволял в себе усомниться.
По Классону приходили сумасшедшие предложения, в том числе от «Зенита», питерцы предлагали почти в десять раз больше, чем изначально заплатили мы. Но не срослось, ведь из «Краснодара» в «Зенит» напрямую до сих пор очень трудно попасть.
- Классон выступал за «Краснодар» с 2017 по 2022 год.
- Клуб РПЛ купил его у «Эльфсборга» за 2 миллиона евро.
- Нападающий провел 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.