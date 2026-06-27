40-летний Возинья прокомментировал предстоящий матч против Месси

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

«Лионель Месси? Это величайший футболист всех времeн. Каждая команда впадает в панику, когда ей приходится с ним встречаться. Делить поле с Месси – это мечта, и однажды я с гордостью расскажу своим детям, что играл против него.

Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам всe, что у меня есть, чтобы он не забил мне гол», – сказал Возинья ютуб-каналу Goal Verse.