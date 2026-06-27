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Титов описал Карседо двумя словами

Сегодня, 11:34
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил будущее полузащитника Данила Пруцева в клубе.

– Вернулся из аренды Пруцев. Есть ли место для него, учитывая то, как классно выглядела связка Умяров – Литвинов?

– Новый сезон начинается с чистого листа. Хуан Карлос Карседо – опытный тренер, уверен, он обратит внимание на Данила. Главный тренер не враг себе. Считаю, у Пруцева хорошие шансы на попадание в состав. В «Локомотиве» он играл постоянно, иногда посещала мысль, что он мог помочь и «Спартаку» в прошлом сезоне. Я говорил Пруцеву, что нужно терпеть и доказывать, даже если тебе не доверяют. Ни в коем случае нельзя опускать руки, потому что ты находишься в самом великом клубе.

– То есть ни Умярову, ни Литвинову место в старте не гарантировано?

– Все же некоторые привилегии у них есть, потому что футболисты давали результат. В конце концов, Литвинов может сыграть на позиции центрального защитника и в двойке, и в тройке.

  • В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
  • «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
  • «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
  • С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Карседо Хуан Карлос
Комментарии (5)
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NewLife
1782550944
Это про Пруцева, а не про Карседо, дебилы, написавшие заголовок для кликбейта. Никому не интересно читать про Пруцева.
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