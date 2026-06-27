Титов описал Карседо двумя словами

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил будущее полузащитника Данила Пруцева в клубе.

– Вернулся из аренды Пруцев. Есть ли место для него, учитывая то, как классно выглядела связка Умяров – Литвинов?

– Новый сезон начинается с чистого листа. Хуан Карлос Карседо – опытный тренер, уверен, он обратит внимание на Данила. Главный тренер не враг себе. Считаю, у Пруцева хорошие шансы на попадание в состав. В «Локомотиве» он играл постоянно, иногда посещала мысль, что он мог помочь и «Спартаку» в прошлом сезоне. Я говорил Пруцеву, что нужно терпеть и доказывать, даже если тебе не доверяют. Ни в коем случае нельзя опускать руки, потому что ты находишься в самом великом клубе.

– То есть ни Умярову, ни Литвинову место в старте не гарантировано?

– Все же некоторые привилегии у них есть, потому что футболисты давали результат. В конце концов, Литвинов может сыграть на позиции центрального защитника и в двойке, и в тройке.