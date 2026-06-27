Роналду провел время с Джорджиной по ходу ЧМ-2026

Криштиану Роналду, форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии, опубликовал совместное фото с Джорджиной Родригес перед матчем чемпионата мира-2026 против Колумбии.

Португальские футболисты провели время с женами и девушками в Палм-Бич накануне встречи заключительного тура группы K. Роналду выложил в соцсетях снимок с Родригес и сопроводил его эмодзи в виде сердца.