Роналду провел время с Джорджиной по ходу ЧМ-2026

Криштиану Роналду, форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии, опубликовал совместное фото с Джорджиной Родригес перед матчем чемпионата мира-2026 против Колумбии.
Португальские футболисты провели время с женами и девушками в Палм-Бич накануне встречи заключительного тура группы K. Роналду выложил в соцсетях снимок с Родригес и сопроводил его эмодзи в виде сердца.
- Матч Колумбия – Португалия состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.
- После двух туров колумбийцы c шестью очками возглавляют таблицу группы K. Португальцы идут вторыми, набрав четыре балла.
- Чемпионат мира-2026 принимают США, Мексика и Канада. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея выступает сборная Аргентины.
Источник: «Бомбардир»