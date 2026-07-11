Дивеев встал на защиту Роналду: «Нужно понимать, что ему уже 41 год»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от игры Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах.

Всего он поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.

«Понятно, что мы ожидаем от него совсем другой игры – такой, как в молодости, когда он много забивал в Лиге чемпионов, в Испании и Англии.

Конечно, возраст берeт своe, но он всe равно забил несколько голов на ЧМ.

Большинство игроков сборной играли на него и старались ему помочь. А если брать в плане объeма, то нужно понимать, что ему уже 41 год. Время идeт, как говорится», – сказал Дивеев.

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