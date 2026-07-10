Ташуев уличил ЦСКА в серьезной кадровой ошибке

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев оценил состав ЦСКА.

«Амбиции руководства наверняка другие, но они ошиблись. Я был удивлен, когда Дивеева отдали. Столп обороны, опытный футболист, лидер команды. Нужно было привести опорно-двигательный аппарат в порядок, чтобы не было травм. И возраст нормальный. И вдруг отдают. Это было очень непонятное решение. Но все ошибаются.

А так ЦСКА все равно команда крепкая, состав нормальный, хорошие молодые ребята. Там играют Глебов, Обляков, Кисляк, иностранцы. Думаю, они должны бороться за призовые места», – сказал Ташуев.