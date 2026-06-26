Орлов объяснил, почему Вендела не взяли в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Вендела в заявке сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Вендел не может попасть в сборную Бразилии по спортивным показателям. Он сейчас играет на 50% своих возможностей. «Зенит» это устраивает…

Но «Зенит»-то у нас не лучший клуб в мире! И чемпионат России – это совсем не лучший турнир в мире.

Вы что?! Это уже всe… У Вендела сейчас футбольная осень», – заявил Орлов.