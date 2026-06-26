Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева»

Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева»

Сегодня, 16:30
8

Александр Мостовой прошелся по главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсману.

  • Немцы вышли и группы ЧМ-2026 с первого места.
  • Они победили Кюрасао (7:1) и Кот-д′Ивуар (2:1), но проиграли Эквадору (1:2) в заключительном туре.

«На чемпионате мира я не вижу гениальные тренерские идеи. Я миллион раз говорил – на поле решают футболисты. Вы поставьте этого Нагельсмана в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0?

Ответ простой, как и сам футбол! Действующие лица на поле – футболисты. Все кричат, что Турция провалила ЧМ… Вы серьезно? Они по игре никому не должны были проигрывать.

Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит.

Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать «Сассуоло», то не выиграю никакую Лигу чемпионов». Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен – надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки.

Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол – простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь.

Вот Нагельсман в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер.

На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсмана – поэтому их и наказывают все время.

Поймите, я не критикую людей, а говорю правду! Футбольное сообщество объединяется против меня? Пускай…

Поверьте мне, я такое футбольное сообщество видел, которое Мусаеву даже не снилось. Критика в мой адрес проходит фоном мимо меня – я голов забил больше, чем эти критики снов видели за свою жизнь. Всегда буду отстаивать футбольных людей!» – заявил Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой предположил, почему сорвался трансфер Батракова в «ПСЖ» 3
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол» 2
Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ 1
Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Краснодар Германия Нагельсман Юлиан Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антрацитовый волхв
1782480822
В принципе, он прав.
Ответить
mihail200606
1782481624
Это брюзжание надоедает уже, воспоминания своих успехов... Че ему плохого Мусаев сделал...ну не играл,ну что теперь..Моуринью тоже не играл в футбол
Ответить
evgevg13
1782482605
У шута крыша окончательно потекла. Пора в палату с чисто футбольными людьми: Наполеоном и Шариковым.
Ответить
mutabor0992
1782483826
Шура что то совсем погнал!Сравнил Немца и какого то колхозника...Пусть лучше про эстонца скажет.
Ответить
алдан2014
1782484560
Пластинка заела у Сашки,напрочь
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
67
«Реал» разорвал контракт с игроком, конфликтовавшим с Арбелоа
21:14
Журналист: «Переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам»
21:09
1
«Милан» побьет трансферный рекорд
20:47
«Он был частью моей жизни»: Акинфеев отреагировал на смерть Сергея Иванова
20:30
Сборная Норвегии сыграет с Францией без Холанда
20:18
5
«Ростов» выиграл товарищеский матч со счетом 19:0
20:00
7
Видео«Вы вообще видели эту машину?!»: «Зенит» показал шикарный гол опоздавшего на сборы Вендела
19:45
7
Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана
19:31
2
«Балтика» хочет избавиться от легионера
19:15
3
Все новости
Все новости
Кержаков одним словом описал быстрый вылет Турции с ЧМ-2026
20:59
Сборная Норвегии сыграет с Францией без Холанда
20:18
5
Самедов назвал три сборные, которые его удивили на ЧМ-2026
19:54
Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана
19:31
2
«Небо и земля»: в Госдуме сравнили ЧМ в России и США
18:57
2
Стало известно, сыграет ли Месси с Иорданией
18:41
1
Болельщикам сборной-участницы ЧМ-2026 платили за посещение турнира
18:18
4
Орлов объяснил, почему Вендела не взяли в сборную Бразилии на ЧМ-2026
17:56
3
Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»
17:48
Проклявший Кейна колдун пообещал вернуть сборную России на ЧМ
16:41
23
Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева»
16:30
8
Гари Невилл спрогнозировал победителя ЧМ-2026
15:27
2
Суарес оценил сравнение Ямаля с Месси
13:12
5
Бразилия пожаловалась в ФИФА на отмену гола Винисиуса
12:48
3
ФотоПитт, Ди Каприо и множество других звезд посетили матч США с Турцией на ЧМ-2026
12:39
1
Тренер США ушел с пресс-конференции после игры с Турцией
12:19
4
В сборной Уругвая возник конфликт перед матчем с Испанией
11:44
1
Где смотреть матч Новая Зеландия – Бельгия: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:35
ТрансляцияГде смотреть матч Египет – Иран: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:33
Где смотреть матч Кабо-Верде – Саудовская Аравия: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:30
Где смотреть матч Уругвай – Испания: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:27
Президент Эквадора сделал заявление после победы сборной страны над Германией
10:57
Германия и Нойер продлили серии игр с пропущенными голами на ЧМ после победы в 2014-м
10:44
3
Нойер сказал, виноват ли он в 2-м пропущенном голе от Эквадора
10:16
5
Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026
09:59
Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026
09:47
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
09:35
3
Нигматуллин пожаловался на хейт от «школоты» после дубля Роналду
09:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 