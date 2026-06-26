Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева»

Александр Мостовой прошелся по главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсману.

Немцы вышли и группы ЧМ-2026 с первого места.

Они победили Кюрасао (7:1) и Кот-д′Ивуар (2:1), но проиграли Эквадору (1:2) в заключительном туре.

«На чемпионате мира я не вижу гениальные тренерские идеи. Я миллион раз говорил – на поле решают футболисты. Вы поставьте этого Нагельсмана в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0?

Ответ простой, как и сам футбол! Действующие лица на поле – футболисты. Все кричат, что Турция провалила ЧМ… Вы серьезно? Они по игре никому не должны были проигрывать.

Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит.

Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать «Сассуоло», то не выиграю никакую Лигу чемпионов». Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен – надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки.

Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол – простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь.

Вот Нагельсман в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер.

На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсмана – поэтому их и наказывают все время.

Поймите, я не критикую людей, а говорю правду! Футбольное сообщество объединяется против меня? Пускай…

Поверьте мне, я такое футбольное сообщество видел, которое Мусаеву даже не снилось. Критика в мой адрес проходит фоном мимо меня – я голов забил больше, чем эти критики снов видели за свою жизнь. Всегда буду отстаивать футбольных людей!» – заявил Мостовой.