Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об интересе «Спартака» к футболисту Максиму Самородову.

«Многие клубы, и не только «Спартак», интересовались. В списке игроков, которые на выставлены трансфер, его нет. Но если будет предложение, которое устроит клуб и футболиста, мы рассмотрим его.

У нас спрашивали несколько клубов, но это был разговор без цены. Ни с кем цены мы не обсуждали, вопрос был риторический: возможно ли? Возможно. На этом всe», – сказал Айдамиров.