Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)

Сборные Армении и Казахстана разошлись миром в товарищеском матче – 1:1.

Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Главным арбитром выступил киприот Кириакос Атанасиу.

Счeт открыл полузащитник гостей Максим Самородов на 50-й минуте. Хозяева отыгрались почти сразу – на 53-й минуте ответный мяч забил полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян.

9 июня армянская команда проведeт ещe один товарищеский матч – против Молдавии. До этого, в конце марта, Армения проиграла Беларуси (1:2). В отборочной группе F к чемпионату мира – 2026 армяне финишировали последними, пропустив вперед Португалию, Ирландию и Венгрию.

Казахстан также занял четвeртую строчку в группе J, где выступали Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. Следующим соперником казахстанцев 9 июня станет Венгрия.