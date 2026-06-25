На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026

У защитника «Зенита» Дугласа Сантоса появилось более 1,6 миллиона новых подписчиков в социальных сетях после матча за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Он вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте в игре с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026.

До игры у зенитовца было 500 тысяч подписчиков, а сейчас их стало 2,1 миллиона. До ЧМ-2026 у защитника было 178 тысяч подписчиков.

Рекорд турнира по росту числа подписчиков установил 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. Их количество выросло с 50 тысяч до 15,9 миллиона человек.