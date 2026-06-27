«Ахмат» отказался от двух игроков «Спартака»

«Ахмату» не нужны игроки «Спартака».

Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

«Аренда Даниила Хлусевича закончилась и мы расстались.

Что касается слухов про Илью Самошникова, то мы его не рассматривали. Этих футболистов нет в наших шорт-листах», – сказал Айдамиров.