«Ахмат» отказался от двух игроков «Спартака»

«Ахмату» не нужны игроки «Спартака».
Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
«Аренда Даниила Хлусевича закончилась и мы расстались.
Что касается слухов про Илью Самошникова, то мы его не рассматривали. Этих футболистов нет в наших шорт-листах», – сказал Айдамиров.
- «Спартак» ищет новые клубы для названных игроков.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
- «Ахмат» тренирует Станислав Черчесов, в 2007-2008 годах работавший со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»