Реакция Дугласа Сантоса на стремительный рост числа подписчиков в соцсетях

Крайний защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал интервью после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между Шотландией и Бразилией (0:3).

В частности, его спросили о стремительном росте числа подписчиков в соцсетях.

Сантос в ответ лишь скромно улыбнулся, после чего стал рассказывать о своих эмоциях в связи с участием в чемпионате мира.

«Я могу только благодарить Бога за этот момент. Это не только моя мечта, но и моего отца, всей моей семьи.

Хочу также поблагодарить всю сборную Бразилии. Здесь меня приняли просто невероятно, постоянно поддерживают.

Думаю, именно эта поддержка дает мне уверенность на поле, и я могу помогать партнерам проводить большие матчи.

Слава Богу, сегодня мы тоже сыграли очень хорошо. Я просто благодарен», – заявил зенитовец.