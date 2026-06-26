Реакция Дугласа Сантоса на стремительный рост числа подписчиков в соцсетях

Крайний защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал интервью после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между Шотландией и Бразилией (0:3).
В частности, его спросили о стремительном росте числа подписчиков в соцсетях.
Сантос в ответ лишь скромно улыбнулся, после чего стал рассказывать о своих эмоциях в связи с участием в чемпионате мира.
«Я могу только благодарить Бога за этот момент. Это не только моя мечта, но и моего отца, всей моей семьи.
Хочу также поблагодарить всю сборную Бразилии. Здесь меня приняли просто невероятно, постоянно поддерживают.
Думаю, именно эта поддержка дает мне уверенность на поле, и я могу помогать партнерам проводить большие матчи.
Слава Богу, сегодня мы тоже сыграли очень хорошо. Я просто благодарен», – заявил зенитовец.
- 32-летний защитник только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.
- Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.
- Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.