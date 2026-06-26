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  • Журналист: «Переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам»

Журналист: «Переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам»

Вчера, 21:09
7

Турецкий журналист Осман Алтунтерим высказался о несостоявшемся трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Думаю, переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам. Это может стать преимуществом для турецких клубов.

Трансферная активность активизируется после чемпионата мира. Тогда могут начаться конкретные шаги в отношении Батракова и Кисляка.

В Турции действует квота на двух иностранных игроков младше 23 лет. Именно поэтому эти имена и упоминаются», – заявил Алтунтерим.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.

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Источник: ODDS
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (7)
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Феликс Михайлов
1782497840
Лёха ещё не созрел для ПСЖ.
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СильныйМозг
1782499004
В ПСЖ, с большей долей вероятности, перешел бы Петросян, нежели Батраков.
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Хулиганин
1782499792
Любимая жена Макрона, Панин, лично запретил. Одного Лехи в Париже достаточно.
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Литейный 4 (returned)
1782500924
Какой Батраков, какой ПСЖ? Это разные планеты. Гыгыгы
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BRO_football
1782506598
Ну да, ну да. Только почему-то политические причины не помешали трансферу Сафонова в ПСЖ. Трансфер Батракова в ПСЖ не состоялся, потому что и не было никаких переговоров. Агенты, как всегда, панику подняли, чтоб себе побольше комиссию сорвать от Локомотива. Но ничего у них не получилось!
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Aндрей-кадулин-google
1782535536
Наши футболёры днище и место им в РФПЛ,скамейку полировать там и своих хватит
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