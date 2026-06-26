Журналист: «Переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам»

Турецкий журналист Осман Алтунтерим высказался о несостоявшемся трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Думаю, переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам. Это может стать преимуществом для турецких клубов.

Трансферная активность активизируется после чемпионата мира. Тогда могут начаться конкретные шаги в отношении Батракова и Кисляка.

В Турции действует квота на двух иностранных игроков младше 23 лет. Именно поэтому эти имена и упоминаются», – заявил Алтунтерим.