Мостовой предположил, почему сорвался трансфер Батракова в «ПСЖ»

Александр Мостовой порассуждал о несостоявшемся переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».
«Слишком много говорили о Батракове и «ПСЖ». Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт.
Послушайте, это «ПСЖ» – у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.
Может, интерес и был, но агенты столько денег запросили за трансфер, что в «ПСЖ» помахали ручкой и переключились на другого игрока.
Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты в этом смысле слишком избалованы. У нас такого не было.
Тот же Батраков может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе», – сказал Мостовой.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.