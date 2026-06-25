Мостовой предположил, почему сорвался трансфер Батракова в «ПСЖ»

Александр Мостовой порассуждал о несостоявшемся переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Слишком много говорили о Батракове и «ПСЖ». Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт.

Послушайте, это «ПСЖ» – у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.

Может, интерес и был, но агенты столько денег запросили за трансфер, что в «ПСЖ» помахали ручкой и переключились на другого игрока.

Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты в этом смысле слишком избалованы. У нас такого не было.

Тот же Батраков может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе», – сказал Мостовой.