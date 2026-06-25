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  • Мостовой предположил, почему сорвался трансфер Батракова в «ПСЖ»

Мостовой предположил, почему сорвался трансфер Батракова в «ПСЖ»

Вчера, 22:41
3

Александр Мостовой порассуждал о несостоявшемся переходе Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Слишком много говорили о Батракове и «ПСЖ». Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт.

Послушайте, это «ПСЖ» – у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.

Может, интерес и был, но агенты столько денег запросили за трансфер, что в «ПСЖ» помахали ручкой и переключились на другого игрока.

Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты в этом смысле слишком избалованы. У нас такого не было.

Тот же Батраков может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе», – сказал Мостовой.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Мостовой Александр
Комментарии (3)
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pywkkova
1782419029
Комментарий скрыт модератором
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subbotaspartak
1782442908
Кто-то серьёзно в это верил?
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rash1959
1782451546
ключевое здесь "заработать больше", причём для всех наших мячгонятелей.
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