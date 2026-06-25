Реакция Губерниева на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил решение бюро совета ФИФА по российским командам.

Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Когда детей не допускают, хоть стой, хоть падай. Не пускать детей – это лютая русофобия, поэтому данное решение лежало и лежит на поверхности.

Похоже, футболистам удаeтся его реализовать, так что ласточка с весною в сени к нам летит. Но надо понимать, что до допуска взрослых футболистов ещe целая пропасть.

Отменят ли это решение, как было до этого? Сейчас детям 15 лет, на момент начала всех событий им было по 10-11 лет.

Если люди будут препятствовать тому, чтобы дети играли на мировом первенстве, какое отношение это имеет к человечности? Да, в прошлый раз это не помешало, но надеюсь, что сейчас помешает», – сказал Губерниев.