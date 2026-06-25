Ари сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Ари считает, что национальная команда могла бы дойти до четвертьфинала ЧМ-2026.

Россиян не было в отборе чемпионата мира из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодeжь хорошо играет.

Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмeрке сильнейших», – сказал Ари.