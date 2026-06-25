Ари сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Ари считает, что национальная команда могла бы дойти до четвертьфинала ЧМ-2026.
Россиян не было в отборе чемпионата мира из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.
«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодeжь хорошо играет.
Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмeрке сильнейших», – сказал Ари.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Чемпионат»