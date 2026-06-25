Губерниев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026: «У него самые большие шансы»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о бомбардирской гонке на текущем чемпионате мира.
- Лидирует аргентинец Лионель Месси с 5 голами в 2 матчах.
- По 4 мяча забили бразилец Винисиус Жуниор, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд.
– Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром ЧМ‑2026?
- Там претендентов хватает. Шансы у него для этого есть, футбол рассудит.
Может, сейчас Криштиану начнет забивать, и португальцы до финала дойдут. Может быть, Кейн неожиданным образом.
Но самые большие шансы у Месси, как мне кажется.
Источник: «Матч ТВ»