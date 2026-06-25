Губерниев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026: «У него самые большие шансы»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о бомбардирской гонке на текущем чемпионате мира.

Лидирует аргентинец Лионель Месси с 5 голами в 2 матчах.

По 4 мяча забили бразилец Винисиус Жуниор, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд.

– Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром ЧМ‑2026?

- Там претендентов хватает. Шансы у него для этого есть, футбол рассудит.

Может, сейчас Криштиану начнет забивать, и португальцы до финала дойдут. Может быть, Кейн неожиданным образом.

Но самые большие шансы у Месси, как мне кажется.