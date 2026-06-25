Жена Карпина выложила забавное видео: «В долгожданном отпуске с мужем, но есть два «но»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала шуточный семейный ролик.
В видео показано, как дочери мешают им наслаждаться отдыхом возле бассейна.
«С мужем отдыхаем в долгожданном отпуске, но есть два «но», – написала Дарья.
- Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
- У пары две общих дочери.
- Помимо них у Валерия есть еще три дочери, а у Дарьи – одна.
- Сейчас Карпины ждут мальчика.
Источник: «Бомбардир»