Жена Карпина выложила забавное видео: «В долгожданном отпуске с мужем, но есть два «но»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала шуточный семейный ролик.

В видео показано, как дочери мешают им наслаждаться отдыхом возле бассейна.

«С мужем отдыхаем в долгожданном отпуске, но есть два «но», – написала Дарья.