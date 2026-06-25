Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высоко оценил проходящий ЧМ-2026.

«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, рекорды телевизионных рейтингов, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится?

Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга, президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, все рекордное, как будто каждый день проходит Супербоул.

И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», – сказал Трамп.