Гасилин определил самую слабую сборную ЧМ-2026 – она из Европы

Бывший зенитовец Алексей Гасилин раскритиковал сборную Чехии за выступление на чемпионате мира.

Чехи набрали 1 очко в 3 турах группового этапа ЧМ-2026 и вылетели из турнира.

Они сыграли вничью с ЮАР (1:1), а также потерпели поражения от Южной Кореи (1:2) и Мексики (0:3).

«Чехия – слабейшая сборная наравне с Турцией. Хотя туркам, наверное, не повезло в каких‑то моментах, но у чехов ужасная физическая готовность.

Знаете, даже какие‑то слова сложно подбирать – это просто самая слабая сборная», – сказал Гасилин.