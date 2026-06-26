Гасилин двумя словами описал игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии

Бывший зенитовец Алексей Гасилин высоко отозвался о выступлении Дугласа Сантоса на чемпионате мира.
- 32-летний защитник только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.
- Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.
- Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.
«Дуглас Сантос играет просто шикарно. Он даже мог забить гол в матче с Гаити. Сантос играет супернадежно, и в прессе о нем шикарно отзываются сейчас.
Тоже опять вот эта шикарная история, что болельщики за ним начинают следить.
Из такого неявного основного игрока он превратился в футболиста, который стал стартовым», – сказал Гасилин.
Источник: «Матч ТВ»