Гасилин двумя словами описал игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии

Бывший зенитовец Алексей Гасилин высоко отозвался о выступлении Дугласа Сантоса на чемпионате мира.

32-летний защитник только в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии в официальных матчах.

Несмотря на это, игрок «Зенита» стал основным в составе «селесао» на ЧМ-2026.

Он выходил на поле во всех встречах группового этапа.

«Дуглас Сантос играет просто шикарно. Он даже мог забить гол в матче с Гаити. Сантос играет супернадежно, и в прессе о нем шикарно отзываются сейчас.

Тоже опять вот эта шикарная история, что болельщики за ним начинают следить.

Из такого неявного основного игрока он превратился в футболиста, который стал стартовым», – сказал Гасилин.