«Оставил отвратительный осадок»: Гасилин обрадовался вылету обидчика Германии с ЧМ-2026

Алексей Гасилин признался, что доволен вылетом сборной Парагвая с чемпионата мира.

Франция победила со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала.

Парагвайцы играли очень грязно, но не получили ни одной карточки за 90 минут.

На предыдущей стадии ЧМ-2026 они сенсационно выбили Германию.

«Я рад, что Парагвай вылетел. Это очень грязная команда. Матиас Галарса отвратительно вел себя на поле в этом матче. Провоцировал соперников, бил исподтишка.

Вспомните, как все хвалили сборную Кабо‑Верде после вылета с турнира! Это тоже средняя команда, как и сборная Парагвая, но она играла в открытый футбол и снискала симпатии.

А Парагвай оставил отвратительный осадок. В матче с французами они даже не играли, а просто выбивали мяч вперед. Очень хорошо, что такая команда вылетела», – сказал Гасилин.

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