Определена группа смерти на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин назвал сильнейшую группу на чемпионате мира-2026. По его мнению, это группа I, в которой сыграют Франция, Сенегал, Норвегия и Ирак.

На мой взгляд, «группа смерти» – Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак. Сенегал – победитель Кубка Африки, по игре – точно. Франция – фавориты всего мундиаля. Норвегия – та команда, которая, исходя из состава, может дойти далеко. У них нет опыта игры на больших турнирах, но состав, большие игроки – Холанд, Серлот, Эдегор, классное поколение, – сказал Гасилин.