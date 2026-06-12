Определена группа смерти на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин назвал сильнейшую группу на чемпионате мира-2026. По его мнению, это группа I, в которой сыграют Франция, Сенегал, Норвегия и Ирак.
На мой взгляд, «группа смерти» – Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак. Сенегал – победитель Кубка Африки, по игре – точно. Франция – фавориты всего мундиаля. Норвегия – та команда, которая, исходя из состава, может дойти далеко. У них нет опыта игры на больших турнирах, но состав, большие игроки – Холанд, Серлот, Эдегор, классное поколение, – сказал Гасилин.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Источник: «Матч ТВ»