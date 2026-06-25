Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежал удаления в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Ганой (0:0), поскольку его разговор с форвардом Джорданом Айю проходил не в конфронтационной манере.

На 38-й минуте хавбек англичан общался с игроком африканской команды, прикрыв рот рукой.

Гондурасский арбитр Саид Мартинес не зафиксировал со стороны футболиста «Реала» нарушения правил.