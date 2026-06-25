Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежал удаления в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Ганой (0:0), поскольку его разговор с форвардом Джорданом Айю проходил не в конфронтационной манере.
На 38-й минуте хавбек англичан общался с игроком африканской команды, прикрыв рот рукой.
Гондурасский арбитр Саид Мартинес не зафиксировал со стороны футболиста «Реала» нарушения правил.
- Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира-2026.
- 20 июня в матче Турция – Парагвай (0:1) арбитр Иван Бартон удалил с поля парагвайца Мигеля Альмирона, который обратился к Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой.
Источник: ESPN