Нойер вышел на шестое место по числу матчей на ЧМ

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер проводит 22-й матч на чемпионатах мира.
Он вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора.
40-летний Нойер обогнал по числу матчей на ЧМ легендарного Диего Марадону (21) и вышел на чистое шестое место по этому показателю в истории турнира:
- Лионель Месси (Аргентина) – 28;
- Лотар Маттеус (Германия) – 25;
- Мирослав Клозе (Германия) – 24;
- Криштиану Роналду (Португалия) – 24;
- Паоло Мальдини (Италия) – 23;
- Мануэль Нойер (Германия) – 22.
Источник: «Бомбардир»