Нойер вышел на шестое место по числу матчей на ЧМ

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер проводит 22-й матч на чемпионатах мира.

Он вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора.

40-летний Нойер обогнал по числу матчей на ЧМ легендарного Диего Марадону (21) и вышел на чистое шестое место по этому показателю в истории турнира: