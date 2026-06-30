Нойер повторил антирекорд чемпионата мира 64-летней давности

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер пропустил от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.

Соперники поражают ворота 40-летнего голкипера «Баварии» в десятом матче чемпионата мира подряд.

Это повторение антирекорда турнира. Ранее такая серия была только у мексиканца Антонио Карбахаля, который пропускал в десяти играх ЧМ кряду с 1950 по 1962 год.

Последний сухой матч Нойера на мировых первенствах был еще в 2014 году – тогда он сохранил ворота в неприкосновенности в финале с Аргентиной (1:0).