Лапочкин сказал, что ему не нравится в судействе на ЧМ-2026

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о работе арбитров на чемпионате мира.

– Мне кажется, что на ЧМ-2026 судьи довольно часто свистят, а вот карточек почти не показывают. Именно желтых.

Красных уже показали больше, чем за два предыдущих чемпионата мира, хотя стадия плей-офф еще даже не началась.

А желтых карточек показывают крайне мало, причем не показывают в очевидных ситуациях.

– Как вы это можете объяснить?

– Не знаю. Мне это не нравится, потому что мы это периодически видим и в чемпионате России. Правда, у нас немного другой вариант: кто-то показывает карточки, а кто-то – нет.

Может быть, на ЧМ была установка – показывать карточки только в очевидных ситуациях, потому что турнир длинный, за два предупреждения футболист пропускает следующую игру. Но нельзя же не наказывать игроков за очевидные фолы.

– Не боитесь, что все эти трактовки могут перейти в РПЛ?

– А чего бояться? Тем более что Мажич – один из инструкторов на чемпионате мира, и, безусловно, он оттуда что-то привезет. Мне кажется, после кошмара прошлого сезона нас уже ничем невозможно напугать.

– Что вы думаете о новых правилах, которые ввели на ЧМ?

– Мне очень нравится. Игра стала значительно динамичнее, веселее, никто время не тянет, на замены бегут, рты не прикрывают. Вратари особо время не тянут – уже были назначены угловые, когда вратарь пытался долго вводить мяч.

Мне кажется, динамика сильно увеличилась. Только вот пауза на водопой – это, конечно, полная ерунда. Но все же понимают, что это только на чемпионате мира, потом этого нигде не будет. Все остальное – очень хорошие изменения.