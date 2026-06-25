Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор выиграет бомбардирскую гонку ЧМ-2026.
- Игрок «Реала» забил во всех матчах группового этапа чемпионата мира.
- В его активе 4 мяча в 3 играх.
- Винисиус уступает только Лионелю Месси, у которого 5 голов на турнире.
– Винисиус забил четвертый мяч на турнире и приблизился к Месси. Сможет ли он побороться за звание лучшего бомбардира?
– Мне кажется, эти два футболиста и разыграют данный трофей. Но я бы отдал предпочтение бразильцу. Просто потому, что он играет ближе к воротам. А Месси действует в оттяжке.
Есть и другие сильные игроки нападения, но я не вижу, кто мог бы много забивать. Мбаппе сейчас забивает далеко не стабильно. А так, это отличный футболист, который еще подтянется к лидерам по забитым мячам.
Я не вижу других претендентов на звание лучшего бомбардира турнира.
Источник: «Евро-футбол»