Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор выиграет бомбардирскую гонку ЧМ-2026.

Игрок «Реала» забил во всех матчах группового этапа чемпионата мира.

В его активе 4 мяча в 3 играх.

Винисиус уступает только Лионелю Месси, у которого 5 голов на турнире.

– Винисиус забил четвертый мяч на турнире и приблизился к Месси. Сможет ли он побороться за звание лучшего бомбардира?

– Мне кажется, эти два футболиста и разыграют данный трофей. Но я бы отдал предпочтение бразильцу. Просто потому, что он играет ближе к воротам. А Месси действует в оттяжке.

Есть и другие сильные игроки нападения, но я не вижу, кто мог бы много забивать. Мбаппе сейчас забивает далеко не стабильно. А так, это отличный футболист, который еще подтянется к лидерам по забитым мячам.

Я не вижу других претендентов на звание лучшего бомбардира турнира.