Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении «Локомотива» подписать контракт с Георгием Джикией.

«Для Джикии переход в «Локомотив» – это очень хороший вызов, потому что он немного пропал с наших радаров. Он сможет доказать, что до сих является отличным футболистом. Я с интересом буду наблюдать за ним в «Локомотиве».

Он играл в сборной России, поэтому все заинтересованы в том, чтобы он продемонстрировал свои лучшие качества и играл в стартовом составе москвичей.

Если говорить про болельщиков «Спартака», вряд ли у них будут проблемы с тем, что Джикия перешeл в «Локомотив», – сказал Губерниев.