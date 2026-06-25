Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении «Локомотива» подписать контракт с Георгием Джикией.
«Для Джикии переход в «Локомотив» – это очень хороший вызов, потому что он немного пропал с наших радаров. Он сможет доказать, что до сих является отличным футболистом. Я с интересом буду наблюдать за ним в «Локомотиве».
Он играл в сборной России, поэтому все заинтересованы в том, чтобы он продемонстрировал свои лучшие качества и играл в стартовом составе москвичей.
Если говорить про болельщиков «Спартака», вряд ли у них будут проблемы с тем, что Джикия перешeл в «Локомотив», – сказал Губерниев.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо».
- Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.
Источник: Metaratings